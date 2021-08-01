شكرا لقرائتكم اليمن.. معارك عنيفة في جبهة الجدافر شرق الجوف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اندلعت معارك عنيفة بين قوات الجيش اليمني، وميليشيا الحوثي الانقلابية، اليوم الأحد، في محافظة الجوف، شرقي البلاد.

وأفاد الموقع الرسمي للجيش اليمني، بأن قوات الجيش والمقاومة خاضت معارك شرسة مع ميليشيا الحوثي في جبهة الجدافر، شرق محافظة الجوف، وكبدت الميليشيا خسائر بشرية ومادية.

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فرار وتراجع

وأوضح العقيد محمد الحجي، أن قوات الجيش كسرت هجوماً حوثياً من ثلاثة محاور على مواقع الجيش في جبهة الجدافر، مشيراً إلى أنها أجبرت الميليشيا على الفرار والتراجع، بعد أن تكبدت قتلى وجرحى، إضافة إلى القبض على عدد من العناصر.

وكانت قوات الجيش اليمني، أحبطت، أمس السبت، هجوماً للميليشيا في جبهتي "الظهرة، والقعيف" بمديرية برط العنان شمال الجوف وكبّدت الميليشيا خسائر فادحة في الأرواح والعتاد وبإسناد من مقاتلات تحالف دعم الشرعية.

العمليات العسكرية في الجوف

انتفاضة قبلية

يذكر أن محافظة الجوف، شهدت مطلع يوليو الفائت، انتفاضة قبلية مسلحة ضد ميليشيا الحوثي، في أربع مديريات بينها مدينة الحزم عاصمة المحافظة، على خلفيات انتهاكات ومضايقات حوثية بحق أبناء القبائل.

كما يشار إلى أن انتفاضة القبائل تركزت في مديريات قريبة من ريف العاصمة صنعاء، ومحافظة عمران.