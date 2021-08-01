إعادة انتخاب إسماعيل هنية رئيساً للمكتب السياسي لحركة «حماس»

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" عن إعادة انتخاب إسماعيل هنية رئيساً لمكتبها السياسي.

ويتولى هنية ولاية جديدة مدتها أربع سنوات منحها له مجلس الشورى بالتزكية، وهي أعلى هيئة لصنع القرار في "حماس".

وكان هنية، الذي يعيش في المنفى منذ عامين، مساعداً لمؤسس الحركة الشيخ أحمد ياسين، الذي استشهد في غارة جوية إسرائيلية عام 2004.

وفي عام 2006، تولى هنية منصب رئيس الوزراء بعد فوز حماس بالانتخابات البرلمانية، وقبل عام من سيطرتها على غزة من قوات حركة فتح التي يترأسها الرئيس محمود عباس.

كما تم انتخاب إسماعيل هنية رئيساً لحركة حماس في عام 2017، إلا أنه غادر غزة عام 2019 ويقيم ما بين تركيا وقطر، ولم يصرح أبدا ما إذا كان سيعود إلى القطاع.

يشار إلى أن حماس خاضت أربع حروب ضد إسرائيل كان آخرها في مايو 2021، ومواجهات متفرقة على مدار سنوات.