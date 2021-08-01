حرائق الغابات تلتهم أجزاء من اليونان ولبنان وتركيا

محمد اسماعيل - القاهرة - أنقرة - (بي بي سي)

تجتاح حرائق الغابات التي أججها ارتفاع درجات الحرارة وشدة الرياح أجزاء من اليونان وتركيا ولبنان، ما اضطر آلاف الأشخاص إلى الهرب وإخلاء مناطقهم.

وفي تركيا، أجلي اليوم المزيد من الأتراك والسياح الأجانب من المنتجعات الساحلية في جنوب غربي البلاد، وذلك عقب جهود مماثلة أمس. ولقي ستة أشخاص مصرعهم، في الحريق الذي يعتبر الأسوأ في تركيا منذ عشر سنوات.

وفي لبنان، لقي شخص حتفه في الحريق الذي لا يزال مستعرا منذ نحو أربعة أيام في غابات عكار في الشمال.

وفي اليونان، اندلع ما يقرب من ستين حريقا غربي البلاد خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، وتم إخلاء خمس قرى بالقرب من مدينة باتراس، عاصمة مقاطعة غرب اليونان. وحذر الخبراء من أن ظاهرة الاحتباس الحراري تفاقم من تواتر حرائق الغابات وشدتها.