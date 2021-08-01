الرئيس اللبناني يطالب الجيش باتخاذ إجراءات لإعادة الهدوء جنوبي بيروت

محمد اسماعيل - القاهرة - بيروت - (أ ش أ):

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أن الظروف الراهنة لا تسمح بأي إخلال بالأمن أو ممارسات تذكي الفتنة المطلوب وأدها في المهد، داعيا لتعاون جميع الأطراف تحقيقا لهذا الهدف.

وقال عون في تصريح، اليوم الأحد، تعليقا على الأحداث الأمنية بمنطقة خلدة جنوبي العاصمة اللبنانية بيروت - "إنها أحداث مؤسفة أدت إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المواطنين"، مطالبا قيادة الجيش باتخاذ الإجراءات الفورية لإعادة الهدوء إلي المنطقة، وتوقيف مطلقي النار وسحب المسلحين وتأمين تنقل المواطنين بأمان على الطريق الدولية.

كما دعا الصليب الأحمر اللبناني إلى وقف إطلاق النار في منطقة خلدة حتى تتمكن فرقه من التدخل لإسعاف الجرحى ونقلهم إلى المستشفيات.

وكانت القوات الخاصة بالجيش اللبناني قد انتشرت بكثافة في منطقة خلدة وبالقرب من مطار رفيق الحريري الدولي، وذلك بعد سقوط عدد من القتلى والجرحى من المواطنين اللبنانيين في تبادل لإطلاق النار بين مسلحين بالمنطقة.