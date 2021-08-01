بعد تواجدها لـ7 سنوات.. العراق يعلن موعد جلاء القوات الأمريكية من أرضه

محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد - (أ ش أ):

قال رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إن نتائج جولات الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة خلصت إلى عدم وجود القوات القتالية في العراق نهائياً في نهاية العام الجاري، وأن تتحول العلاقة بين الجانبين إلى علاقة خاصة بالتدريب، والتعاون الأمني، والاستخباري فقط.

وأوضح الكاظمي - خلال اجتماع الرئاسات ورؤساء القوى والأحزاب السياسية العراقية في القصر الحكومي اليوم الأحد، حسبما أفادت الوكالة الوطنية العراقية - أن معنى ذلك أنه في 31 ديسمبر من العام 2021 سيعود العراق بعلاقته مع الولايات المتحدة إلى ما قبل الطلب الرسمي بقدوم هذه القوات في عام 2014، والعودة إلى الصيغة الطبيعية للعلاقة التي صوت عليها مجلس النواب العراقي وأقرت باسم (اتفاقية الإطار الاستراتيجي).