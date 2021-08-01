محافظ دمياط تبحث خطة عمل لتحقيق السيولة المرورية

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:

أكدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، حرص المحافظة على التنسيق مع الأجهزة المختلفة وإدارة المرور، لتحقيق السيولة المرورية وضبط تلك المنظومة بنطاق المحافظة.

كما طالبت بضرورة وضع خطة عمل بالتنسيق مع الوحدات المحلية، لعودة الانضباط في الشارع وخدمة المواطنين.

جاء ذلك خلال استقبال محافظ دمياط، بمكتبها بديوان عام المحافظة، العميد محمد سيف، مدير إدارة مرور دمياط الجديد، لتهنئته بمنصبه الجديد، كما أعربت عن أصدق امنياتها له بالتوفيق والسداد في مهمته الجديدة.

وشددت خلال اللقاء على وضع مخطط لتنظيم سير سيارات الأجرة على كورنيش النيل، بمدينة دمياط وضبط الحركة المرورية بهذا الطريق الحيوي، بما يتماشى مع ما تشهده المنطقة من عمليات تطوير، وكذا أهمية تكثيف الدوريات المرورية بمدينة رأس البر، نظرًا لما تشهده من تردد المواطنين عليها من مختلف محافظات الجمهورية خلال فصل الصيف.

ناقشت محافظ دمياط مع مدير إدارة المرور عددًا من الملفات الخاصة باستراتيجية عمل الإدارة، للوصول إلى ما تسعى المحافظة لتحقيقه وتفعيل إجراءات الأمان وإلزام سائقي السيارات والدراجات البخارية باتباعها، للحد من الحوادث.​