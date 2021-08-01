محافظ الشرقية يلتقي مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية - هبة القصاص:

التقى محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، اليوم الأحد، الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف، لاستعراض أهم المشكلات التي تواجه المجتمع والشباب المصري وخاصة الفكر المتطرف.

قال المحافظ إن القيادة السياسية تضع نصب أعينها الاهتمام بالمواطن وتعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة له، مشيرًا إلى أنه جاري تنفيذ المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) لتطوير الريف المصري بمركز الحسينية للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة لقاطنيه.

أعرب الدكتور أسامة الأزهري عن شكره لمحافظ الشرقية لحسن الاستقبال، مؤكدًا على ضرورة تحصين عقول الشباب ببساطة وييسر عن تعاليم الدين الإسلامي الصحيح بأسلوب عصري ودمجهم للمشاركة في بناء الوطن خاصة في هذا الوقت الذي تتضافر فيه جهود الدولة للإرتقاء بكافة الخدمات بجميع المحافظات من خلال تنفيذ المبادرة الرئاسية حياه كريمة والتي تشمل كافة القطاعات والوزارات، لتمثل طوق النجاه للارتقاء بالفكر والهوية الثقافية وسط التحديات التي يمر بها العالم.

أضاف الأزهري أن مصر من أكثر الدول أمنًا واستقرارًا بفضل وعي شعبها وتلاحمه مع قيادته السياسية والتي تسعى للارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأهدى محافظ الشرقية شعار المحافظة لمسستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية تكريمًا لزيارته للمحافظة، وتقديرًا لدوره في نشر الفكر الإسلامي الوسطى والبُعد عن المغالاة والتطرف.