الحرائق في تركيا : إجلاء سياح أجانب وارتفاع الوفيات

واستُخدمت سفن خفر السواحل التركية والقوارب الخاصة واليخوت لنقل المصطافين إلى مناطق آمنة، وفقا لوسائل الإعلام المحلية.
ففي مدينة بودروم، أخليت ثلاثة فنادق من فئة الخمس نجوم، إذ خلفت الحرائق التي اشتعلت منذ الأربعاء ستة قتلى حتى الآن.
وتأكدت وفاة شخصين آخرين السبت، كانا من بين آلاف الأشخاص الذين سارعوا لإخماد ما يقرب من 100 حريق منفصل في المنتجعات والقرى على سواحل البحر المتوسط وبحر إيجة، التي تعد واحدة من المناطق السياحية الرئيسية في تركيا.
وأجبرت حرائق الغابات في جنوبي البلاد المزيد من السكان على الفرار من منازلهم الأحد، مع تزايد الضغط على الحكومة على خلفية استجابتها للحرائق المميتة.
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