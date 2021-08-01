مقتل 89 عنصرا تكفيريا في سيناء

مع تكثيف القوات البحرية أعمالها القتالية، وحماية الأهداف الإستراتيجية، وتأمين المصالح الاقتصادية المصرية، وتنفيذ أعمال البحث والإنقاذ في البحرين الأحمر والمتوسط، أعلن الجيش المصري، في بيان، مقتل 89 عنصرا تكفيريا شديدي الخطورة في مناطق عمليات بشمال سيناء.

وأشار البيان إلى أن قوات حرس الحدود، بالتعاون مع عناصر المهندسين العسكريين، نجحت في اكتشاف وتدمير 13 فتحة نفق تستخدمها العناصر الإرهابية في التسلل لشمال سيناء.

وأضاف: «تم ضبط 73 بندقية آلية و140 خزنة و5606 طلقات متعددة الأعيرة، و34 جهاز لاسلكي، وطائرة «درون» مجهزة بكاميرا للتصوير، وجهاز رؤية ليلية، بالإضافة إلى جهاز كمبيوتر محمول، وعدد من الهواتف المحمولة، ومجموعة من المبالغ المالية». ولفت البيان إلى أنه تم «اكتشاف وتدمير 404 عبوات ناسفة على المحاور والطرق الرئيسية، و4 أحزمة ناسفة، بالإضافة إلى اكتشاف وتدمير 59 دراجة بخارية تستخدمها العناصر التكفيرية». كما تم تدمير 52 عربة تستخدمها العناصر التكفيرية في تنفيذ عملياتها الإرهابية.

وختم الجيش المصري بيانه بتأكيد أنه ماض بكل عزيمة وإصرار لاقتلاع ما تبقى من جذور الإرهاب والتطرف، ومواصلة البناء والتنمية في كل ربوع مصر.