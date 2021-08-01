نورلاند يرحب بفتح الطريق الساحلي الليبي

رحّب السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، بإعلان اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5) فتح الطريق الساحلي الرابط بين شرق ليبيا وغربها، مؤكداً أن فتح الطريق سيساعد على إعادة توحيد البلاد اقتصادياً واجتماعيّاً. وقال السفير الأمريكي -وفق وكالة الأنباء الليبية: إن بلاده تنضم إلى جميع الليبيين في الترحيب بافتتاح الطريق الساحلي، مشيداً بالجهود التي قامت بها اللجنة العسكرية المشتركة في الوصول إلى إنجاز هذا العمل. ففي وقت سابق بارك قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر للشعب الليبي فتح الطريق الساحلي، فيما رحب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة بهذه الخطوة واعتبرها خطوة جديدة في البناء والتوحيد.



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