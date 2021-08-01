إنقاذ مئات المهاجرين على قارب خشبي مكتظ في المياه التونسية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 1 أغسطس 2021 07:09 مساءً - منذ 9 ثواني

أنقذت سفينتا إنقاذ تابعتان لمنظمتين غير حكوميتين ألمانية وفرنسية، ما يزيد عن 390 مهاجرا من قارب خشبي مكتظ بشكل خطير في البحر الأبيض المتوسط ليل الأحد في عملية استمرت نحو 6 ساعات.

وكان القارب عالقاً في المياه التونسية على بعد 68 كيلومترا من شمال شمال أفريقيا بالقرب من منشآت نفطية وسفن أخرى، حسبما نقلت وكالة رويترز.

ونقل 141 شخصا من الناجين عبر سفينة “Sea-Watch 3″، بينما تولت سفينة “Ocean Viking” نقل العدد المتبقي.

ولم يتضح ما إذا كانت هناك وفيات أو إصابات بين المهاجرين الذين كانوا على متن القارب الخشبي الذي كان مكتظا بالمهاجرين على سطحه. وقال شاهد من رويترز إن القارب كان يسحب الماء ومحركه لا يعمل.

وازدادت عمليات مغادرة قوارب المهاجرين من ليبيا وتونس إلى إيطاليا وأجزاء أخرى من أوروبا في الأشهر الأخيرة مع تحسن الأحوال الجوية.

ووفقا للمنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، فإن أكثر من 1100 شخص فروا من الصراع والفقر في أفريقيا والشرق الأوسط، قد لقوا حتفهم هذا العام في البحر المتوسط.

وقال شاهد من رويترز إن العديد من المهاجرين في عملية الإنقاذ الأخيرة شوهدوا وهم يقفزون من القارب ومحاولة السباحة إلى سفينة “Sea-Watch 3”. وكان معظم المهاجرين من المغرب وبنغلاديش ومصر وسوريا.