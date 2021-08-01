تعرف على موعد مباراة الدنمارك والنرويج في أولمبياد طوكيو لكرة اليد والقنوات الناقلة

محمد الفلاح - الأحد 1 أغسطس 2021

يصطدم منتخب النرويج في مرحلة ربع النهائي بمنافسات كرة اليد للرجال في أولمبياد طوكيو 2021، بنظيرته الدنمارك المرشحة فوق العادة.



وحصد المنتخب الدنماركي المركز الأول في المجموعة الثانية، حيث جمع 8 نقاط من 4 انتصارات على مصر والبحرين والبرتغال واليابان، فيما خسر مباراة واحدة كانت أمام السويد.

بدوره، تأهل منتخب النرويج بعد حصوله على المركز الرابع في المجموعة الأولى في أولمبياد طوكيو، حيث جمع 6 نقاط من 3 انتصارات على البرازيل والأرجنتين وفرنسا، فيما خسر من ألمانيا وإسبانيا.

سيكون موعد مباراة الدنمارك والنرويج هو يوم الثلاثاء القادم 3 أغسطس/ آب 2021، وستقام في صالة "يويوجي" بالعاصمة اليابانية "طوكيو".

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة صباحا بتوقيت القاهرة، 11 صباحا بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لأولمبياد طوكيو هي شبكة "بي إن سبورتس"، وتقوم بإذاعة جميع منافسات الألعاب حصريًا عبر شاشاتها في الوطن العربي الكبير.

لكن لم تعلن "بي إن سبورتس" حتى الآن عن القناة الناقلة لمباراة إسبانيا والسويد.