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قائد الجيش اللبناني: القوات المسلحة ستطلق النار باتجاه أي مسلح على الطرقات في منطقة خلدة

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محمد الفلاح - الأحد 1 أغسطس 2021

قال قائد الجيش اللبناني جوزيف عون، مساء الأحد، إن القوات المسلحة ستطلق النار باتجاه أي مسلح على الطرقات في منطقة خلدة.

 

وأوضح قائد الجيش اللبناني، أنه أكد لرئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي، أن الجيش سيعزز تواجده في منطقة خلدة لضبط الوضع الأمني.

 

من جانبه علق رئيس الوزراء اللبناني على أحداث خلدة، قائلًا: "ندعو إلى ضبط النفس حقنا للدماء وعدم الانجرار إلى الفتنة والاقتتال الذي لا طائل منه".

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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