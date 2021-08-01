بريطانيا تتهم إيران بالهجوم على الناقلة "ميرسر ستريت" قبالة ساحل عمان

محمد الفلاح - الأحد 1 أغسطس 2021

اتهمت بريطانيا إيران بالهجوم على الناقلة "ميرسر ستريت" قبالة ساحل عمان ببحر العرب.



ودعت إسرائيل إلى تحرك دولي ضد إيران بعد هجوم أسفر عن قتلى في بحر العرب استهدف ناقلة نفط يشغلها إسرائيلي، متهمة طهران بتصدير "الإرهاب".

وأعلنت شركة زودياك ماريتايم المشغلة للسفينة ويملكها الإسرائيلي إيال عوفر، الجمعة، مقتل اثنين من أفراد طاقم السفينة أحدهما روماني والثاني بريطاني خلال حادث على متن إم/تي ميرسر ستريت.

وأبلغت عن الحادث مساء الجمعة وفق موقع "عمليات التجارة البحرية للمملكة المتحدة" (يو كيه إم تي أو)، وهي هيئة لمكافحة القرصنة تابعة للبحرية البريطانية.