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العيادات الطبية المتنقلة لمركز الملك سلمان للإغاثة في حرض تقدم خدماتها لـ 266 مستفيداً خلال أسبوع

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محمد الشيخ 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل 12 ثانية - 7:19 مساءً, 1 أغسطس 2021 م

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قدمت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في منطقة الغرزة بمديرية حرض في محافظة حجة خدماتها العلاجية لـ 266 مستفيداً خلال المدة من 8 إلى 14 يوليو 2021 م.
وراجع عيادة الطوارئ 31 مستفيدا، وعيادة الباطنية 150 شخصا، وعيادة التوعية والتثقيف شخصان، وعيادة الصحة الإنجابية 16 حالة، وعيادة علاج ومكافحة الأمراض الوبائية 8 أفراد، وعيادة الأمراض الجلدية والفطريات 6 مستفيدين، وعيادة الجراحة والتضميد 7 أفراد.
وفي الخدمات المرافقة صُرفت الأدوية لـ 218 فردا، فيما راجع قسم الخدمات التمريضية 82 مريضا، كما تم تنفيذ نشاطين للتخلص من النفايات.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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