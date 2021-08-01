شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض في وفيات وإصابات كورونا بإيطاليا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت وزارة الصحة الإيطالية إن البلاد سجلت خمس حالات وفاة جديدة مرتبطة بفيروس كورونا اليوم الأحد نزولا من 16 حالة في اليوم السابق بينما انخفض العدد الإجمالي لحالات الإصابة اليومية الجديدة إلى 5321 حالة من 6513.

وسجلت إيطاليا 128068 حالة وفاة مرتبطة بكوفيد-19 منذ ظهور الوباء في البلاد في فبراير شباط من العام الماضي وهي ثاني أعلى حصيلة وفيات في أوروبا بعد بريطانيا والثامنة على مستوى العالم. وسجلت إيطاليا 4.355 مليون حالة إصابة حتى اليوم.