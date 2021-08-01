5 قتلى بينهم 3 من حزب الله في اشتباكات جنوبي بيروت

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تتصاعد الأحداث في لبنان إثر اشتباكات بين عناصر من حزب الله وعشائر عربية جنوب بيروت، اليوم الأحد.

وحسب مصدر أمني، فقد أدت الاشتباكات إلى سقوط 5 قتلى بينهم 3 من مليشيا حزب الله، خلال تشييع أحد مسؤولي المليشيا.

وأوضح المصدر نفسه أن مدينة خلدة جنوب العاصمة اللبنانية شهدت عراكاً بالأسلحة المتوسطة والخفيفة خلال تشييع أحد مسؤولي ما تعرف بـ"سرايا المقاومة".

من جانبه أعرب الرئيس اللبناني، ميشال عون، عن "أسفه" للأحداث الدامية في خلدة، داعيا الجيش لاتخاذ الإجراءات الفورية لإعادة الهدوء إلى المنطقة وتوقيف مطلقي النار.

وقال عون، حسب بيان للرئاسة اللبنانية، إن الظروف الراهنة لا تسمح بأي إخلال أمني أو ممارسات تذكي الفتنة المطلوب وأدها في المهد، ولا بد من تعاون جميع الأطراف لتحقيق هذا الهدف.

ودخل الجيش اللبناني على خط الأحداث المتصاعدة، حيث حذر قائد الجيش اللبناني جوزيف عون، مساء الأحد، من أن القوات المسلحة ستطلق النار باتجاه أي مسلح على الطرقات في منطقة خلدة.

وأوضح أنه أكد لرئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي، أن الجيش سيعزز تواجده في منطقة خلدة لضبط الوضع الأمني.

وطالب الجيش اللبناني الصليب الأحمر بإرسال طواقمه الطبية لإجلاء الجرحى بمنطقة خلدة.

من جانبه علق رئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي على أحداث خلدة، قائلًا: "ندعو إلى ضبط النفس حقنا للدماء وعدم الانجرار إلى الفتنة والاقتتال الذي لا طائل منه".