عاجل.. مقتل 5 أشخاص بينهم 3 من حزب الله في اشتباكات جنوبي بيروت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

تتصاعد الأحداث في لبنان إثر اشتباكات بين عناصر من حزب الله وعشائر عربية جنوب بيروت، اليوم الأحد.



وحسب مصدر أمني، فقد أدت الاشتباكات إلى سقوط 5 قتلى بينهم 3 من مليشيا حزب الله، خلال تشييع أحد مسؤولي مليشيا حزب الله، وفقا للعين.

وأوضح المصدر نفسه أن مدينة خلدة جنوب العاصمة اللبنانية شهدت عراكاً بالأسلحة المتوسطة والخفيفة خلال تشييع أحد مسؤولي ما تعرف بـ"سرايا المقاومة".

ودخل الجيش اللبناني على خط الأحداث المتصاعدة، حيث حذر قائد الجيش اللبناني جوزيف عون، مساء الأحد، من أن القوات المسلحة ستطلق النار باتجاه أي مسلح على الطرقات في منطقة خلدة.

وأوضح أنه أكد لرئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي، أن الجيش سيعزز تواجده في منطقة خلدة لضبط الوضع الأمني.

وطالب الجيش اللبناني الصليب الأحمر بإرسال طواقمه الطبية لإجلاء الجرحى بمنطقة خلدة.

من جانبه علق رئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي على أحداث خلدة، قائلًا: "ندعو إلى ضبط النفس حقنا للدماء وعدم الانجرار إلى الفتنة والاقتتال الذي لا طائل منه".