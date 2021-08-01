شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قائد الجيش اللبناني: القوات المسلحة ستطلق النار باتجاه أي مسلح على الطرقات في منطقة خلدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

قال قائد الجيش اللبناني جوزيف عون، مساء الأحد، إن القوات المسلحة ستطلق النار باتجاه أي مسلح على الطرقات في منطقة خلدة.



وأوضح قائد الجيش اللبناني، أنه أكد لرئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي، أن الجيش سيعزز تواجده في منطقة خلدة لضبط الوضع الأمني.

من جانبه علق رئيس الوزراء اللبناني على أحداث خلدة، قائلًا: "ندعو إلى ضبط النفس حقنا للدماء وعدم الانجرار إلى الفتنة والاقتتال الذي لا طائل منه".