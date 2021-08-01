شكرا لقرائتكم خبر عن تطويرا للأداء البرلمانى واتساقا مع الدستور .. أبرز أسباب تعديل لائحة مجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صدق الرئيس السيسي علي القانون رقم 136 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016، وذلك بعد موافقة مجلس النواب.

ولكن لماذا ادخل مجلس النواب تعديلات علي لائحته الداخلية وما الهدف من ذلك ؟

1- اللائحة الداخلية للمجلس ذات طبيعة برلمانية فهي تنظم لأخص خصائص السلطة التشريعية ، فضلا عن إنها تنظم العلاقة بين السلطة التشريعية وغيرها من السلطات، فاللائحة تتضمن كافة النصوص التي تنظم أعمال السلطة التشريعية وعلاقاتها بالسلطات الأخرى وكيفية ممارسة المجلس الاختصاصاته ، كما أنها تخضع للأحكام والقواعد العامة للدستور وترتبط ارتباطا وثيقا ببعض القوانين ذات الصلة .

2- وجاء التعديل في إطار السعي إلى تطوير الأداء البرلماني والارتقاء به ، وفي ضوء التعديلات الدستورية الأخيرة التي أجريت في أبريل 2019 والتي تضمنت تعديلا في بعض النصوص المرتبطة بعمل مجلس النواب واستحداث مجلس الشيوخ ، وقد لازم ذلك واستتبعه تعديل بعض القوانين منها قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014 وقانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 سنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات ، وإصدار قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020 ولائحته الداخلية الصادرة بالقانون رقم 2 لسنة 2021 الأمر الذي رؤى معه وجوب تعديل بعض النصوص في اللائحة الداخلية لمجلس النواب تنفيذا للتعديلات الدستورية الأخيرة وبما يتسق مع القوانين المشار إليها ووجود غرفة ثانية للبرلمان ممثلة في مجلس الشيوخ ، هذا فضلا عن المعالجة لبعض الإشكاليات التي ظهرت بالتطبيق العملي للائحة المعمول بها حاليا .

يشار إلي أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب كانت قد صدرت بالقانون رقم 1 لسنة 2019 ، بعد أن وافق عليها مجلس النواب تطبيقا لنص المادة 118 من الدستور ، والتي تنص على : " يضع مجلس النواب لائحته الداخلية لتنظيم العمل فيه ، وكيفية ممارسته لاختصاصاته ، والمحافظة على النظام داخله ، وتصدربقانون "