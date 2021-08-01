شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بارتفاع الاحتياطى الأجنبى إلى 42 مليار دولار بنهاية العام المالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2021/2022، والتى اعتمدها مجلس النواب خلال دور الانعقاد الأول، تصاعد الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبى على نحو تدريجى لتبلغ 42 مليار دولار فى نهاية عام الخطة، بزيادة بلغت نحو 1.4 مليار دولار مقارنة بالعام المالى 2020/2021.

ونستعرض فيما يلى مراحل تطور الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبى خلال 4 سنوات، وهى الفترة (18/2019 – 21/2022):

18/2019 بلغت نحو 44.5 مليار دولار

19/2020 بلغت نحو 38.2 مليار دولار

20/2021 بلغت نحو 40.6 مليار دولار

21/2022 متوقع أن تبلغ نحو 42 مليار دولار