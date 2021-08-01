شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بلجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة: نحتاج لبرامج توعية بشأن عمل الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السفير جهاد ماضى، عضو لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة، إن هناك احتياج لبرامج توعية للمجتمع بشأن مكافحة عمل الأطفال، وأن هناك دور هام للإعلام فى تناول هذه القضايا.

وأضاف جهاد ماضى خلال كلمة له فى المائدة المستديرة التى تنظمها مؤسسة ماعت للسلام والتنمية حول الجهود الوطنية لمكافحة عمل الأطفال ما بين الواقع المحلى و التطلعات الدولية، أنه عندما نريد التعامل مع أى مشكلة لابد من البحث أولا عن المسببات و التحصن بالإحصائيات الضرورية حتى يمكن التعامل مع المشكلة بعد تحديدها.

وتابع :" قيل إن مليون ونصف طفل يمارسون العمل حاليا لا أعتقد أن هذا الرقم صحيح، خلال العامين الماضيين فى ظل جائحة كورونا، وتأثير الجائحة اقتصاديا على الأسر ادى الى اتجاه الكثير من الأطفال للعمل ، فى بعض الاحيان نواجه فى لجنة الأمم المتحدة الكثير من الدول عندما يكون بعض الأطفال فى سن 12 عاما يمارسون العمل ، الأطفال الذين يعملون فى هذا السن يعملون خلال الاجازة السنوية او اجازات الصيف".