‏الارياني يحذر من العواقب الوخيمة لاستمرار مليشيا الحوثي في تجنيد الاطفال

محمد الفلاح - الأحد 1 أغسطس 2021

قال وزير الاعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الارياني، ان مليشيا الحوثي الانقلابية من ايران تواصل اقتياد آلاف الأطفال من المدراس لتزج بهم في معسكراتها التدريبية تحت غطاء "المراكز الصيفية".



وأوضح ان مليشيا الحوثي تتخذ هذه المراكز معسكرات لتزييف وعي الأطفال ومسخ هويتهم وتفخيخ عقولهم بالأفكار الطائفية المتطرفة المستوردة من إيران، وحشدهم للتوجه إلى جبهات القتال.

واشار الارياني الى ان مليشيا الحوثي الارهابية تواصل حرمان مئات الآلاف من الأطفال في مناطق سيطرتها من حقهم في التعليم واللعب والحياة بشكل طبيعي، وتستخدمهم دون اي وازع انساني او اخلاقي وقودا لمعاركها العبثية، وقرابين لخدمة اطماع أسيادها في طهران ومشروعهم التوسعي في المنطقة.

وحذر من العواقب الوخيمة لاستمرار مليشيا الحوثي في عسكرة الاطفال في انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية، والاثمان الباهضة التي سيدفعها العالم برمته جراء غض الطرف عن هذه الأنشطة الإجرامية، ورهن جيل باكلمه بيد مليشيا ارهابية تدار من ايران.