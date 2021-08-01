مصر والجزائر تؤكدان دعم كل ما من شأنه صون استقرار تونس وإنفاذ إرادة شعبها

محمد الفلاح - الأحد 1 أغسطس 2021

أكدت مصر والجزائر، اليوم الأحد، دعم كل ما من شأنه صون استقرار تونس وإنفاذ إرادة شعبها.



جاء ذلك خلال مباحثات أجراها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع وزير الخارجية الجزائري رمطان المعامرة.

وكانت تونس شهدت مظاهرات واسعة قبل أسبوع ضد تنظيم الإخوان الذي هيمن على البرلمان والحكومة قبل أن يتدخل الرئيس قيس سعيد بسلسلة قرارات لاقت ترحيبا شعبيا على رأسها تجميد عمل مجلس نواب الشعب وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي.

ويحمل وزير الخارجية الجزائري الذي وصل مصر السبت رسالة الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون لنظيره المصري.

واليوم استقبل السيسي المعامرة في لقاء تناول عددا من الملفات الإقليمية التي تشغل البلدين وفي مقدمتها الملف الليبي.

واتفق الرئيس المصري ووزير خارجية الجزائر على مساندة الجهود الحالية لتحقيق الاستقرار في ليبيا وإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد.

كما أكد الجانبان توافق الرؤى بشأن الوضع الليبي وأهمية تعزيز أطر التنسيق المصرية الجزائرية ذات الصلة.

وخلال اللقاء شدد الرئيس المصري على أهمية انخراط الأطراف المعنية كافة في مفاوضات سد النهضة بجدية وبإرادة سياسية حقيقية للوصول إلى اتفاق شامل وملزم قانونا.

وفي الرسالة التي حملها المعامرة للرئيس المصري أكد تبون أهمية التنسيق المستمر للجهود المشتركة في سبيل ترقية حلول سلمية للأزمات في المنطقة.