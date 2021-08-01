شقيقة زعيم كوريا الشمالية تحذر كوريا الجنوبية.. التفاصيل الكاملة

محمد الفلاح - الأحد 1 أغسطس 2021

نقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، عن كيم يو جونغ شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، اليوم الأحد إن كوريا الجنوبية ستلحق الضرر بعزم الكوريتين تحسين العلاقات بينهما، إذا نفذت مناورات عسكرية مشتركة مزمعة مع الولايات المتحدة.



وقالت كيم يو جونغ إن القرار الأخير بإعادة تشغيل الخطوط الساخنة بين الكوريتين لا يجب أن يعتبر مجرد إعادة علاقات الاتصال "المادي"، وأن من الرعونة افتراض أن اجتماعات القمة بين الكوريتين وشيكة.

وجاءت تصريحاتها في وقت يجري فيه البلدان محادثات لعقد قمة في إطار جهود لإعادة العلاقات. ومن المقرر أن تجري واشنطن وسول تدريبا عسكريا مشتركا في أغسطس (آب).

وقالت كيم يو جونغ في بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية: "ستتابع حكومتنا وجيشنا عن قرب إذا كان الكوريون الجنوبيون سيمضون قدما في التدريبات الحربية العدوانية أم يتخذون قراراً كبيراً".

ومن الناحية الفنية لا تزال الكوريتان في حرب بعد الصراع بينهما بين 1950 و1953 والذي انتهى بوقف لإطلاق النار.

ويوم الثلاثاء أعادت الدولتان تشغيل الخطوط الساخنة التي قطعتها كوريا الشمالية في يونيو (حزيران) من العام الماضي.