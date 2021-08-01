مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمحافظة الحديدة

المناطق_واس

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.

وجرى خلال المدة من 8 إلى 14 يوليو 2021م ضخ 315,000 لتر من مياه الاستخدام المنزلي، وضخ 315,000 لتر من المياه الصحية للخزانات، وتنفيذ 24 نقلة مخصصة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، وبناء 20 دورة مياه مؤقتة في مخيمات النازحين، إضافة إلى تنفيذ 15 عملية شفط لمياه الصرف الصحي، استفاد منها 8,400 فرد.