شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الصومالي يدمر معاقل لميليشيات الشباب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شنت قوات الجيش الصومالي اليوم غارة جوية على حركة ميليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي في مناطق تابعة لمحافظة غلمدغ الإقليمية.

وأوضحت الحكومة في بيان لها أن الجيش الصومالي بالتعاون مع القوات الصديقة استهدف الإرهابيين في مناطق فاصلة بين بلدات بعادوين وعمارة وويسل بمحافظة غلمدغ، مع ضمان عدم إصابة مدنيين في المناطق التي تجري فيها العملية العسكرية.

وأضافت أن الغارة الجوية قد دمرت معاقل ميليشيات الشباب الإرهابية وخطوط دفاع العدو الإرهابي، حيث يسهل ذلك على القوات المسلحة الدخول إلى أوكار المتطرفين ومخابئهم .

وتهدف عمليات الجيش إلى تحجيم تحركات ميليشيات الشباب مما أدى إلى انشقاق كثير من عناصرها واستسلامهم للقوات المسلحة.