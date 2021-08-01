شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن التونسي يوقف 203 مهاجرين غير شرعيين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوقفت وحدات من الأمن التونسي 203 مهاجرين غير شرعيين من جنسيات أفريقية مختلفة في عمليات متفرقة . وأوضحت وزارة الداخلية التونسية في بيان اليوم أن وحداتها بأقاليم الشمال والوسط والجنوب أوقفت 188 مهاجرًا وسط البحر كانوا في طريقهم إلى اجتياز الحدود البحرية التونسية خلسة باتجاه الأراضي الأوروبية، فيما أوقفت وحدات أخرى من الأمن التونسي 15 مهاجرًا كانوا داخل منازل مهجورة يعتزمون المشاركة في إحدى عمليات هجرة غير شرعية. وأشارت إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن المجموعة المهاجرة.