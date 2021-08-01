شكرا لقرائتكم خبر عن 9394 إصابة جديدة بكورونا فى العراق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أفادت وزارة الصحة والبيئة في العراق، اليوم الاحد بتسجيل 77 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات جراء الوباء في العراق إلى 18 ألفا و 734 حالة.

وقالت الوزارة في تقرير اليوم إنه تم تسجيل 9394 إصابة بالفيروس ، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و635 ألفا و 993 إصابة .

وأشار التقرير إلى شفاء 7820 شخصا، ليرتفع إجمالي حالات المتعافين إلى مليون و 472 ألفا و93 حالة.