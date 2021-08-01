شكرا لقرائتكم خبر عن طوكيو تسجل 3058 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت حكومة العاصمة اليابانية، طوكيو، اليوم الأحد 3058 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بانخفاض بواقع ألف حالة حالة عما تم تسجيله أمس السبت، طبقا لما ذكرته صحيفة "جابان توداي" اليابانية اليوم.

وشكل الأشخاص في العشرينات من عمرهم (1146 حالة) وفي الثلاثينات (634) وفي الأربعينيات (433) أعلى الأرقام، بينما كانت هناك 375 حالات تحت 19 عاما.

ويبلغ عدد الأشخاص المصابين، الذين يتلقون العلاج في المستشفيات بسبب إصابتهم بأعراض شديدة في طوكيو 101 شخصا، بارتفاع ست حالات عما تم تسجيله أمس السبت، بحسب مسؤولي قطاع الصحة.