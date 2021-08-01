أفغانستان: استمرار القتال العنيف فـي عاصمتين إقليميتين

كابول ـ د.ب.أ: ذكر مسؤولون أن قتالا عنيفا تشهده عاصمتان إقليميتان على الأقل، طبقا لما ذكره مسؤولون.

ففي إقليم هلمند (جنوب)، مازال مسلحو حركة طالبان يقاتلون القوات الحكومية في العديد من مناطق الشرطة في مدينة “لاشكارجاه”، بحسب مسؤولين.

وبدأ متمردون هجمات عنيفة بالمدينة، قبل حوالي أربعة أيام.

وقال عضو مجلس الإقليم، عبد المجيد أخوندزاده إن هجمات جوية استهدفت مستشفى خاصا، حيث كان مسلحو طالبان يختبئون.

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