السعودية تتنتظر 20 ألف معتمر من الخارج والداخل

الرياض ـ د.ب.أ: كشفت وزارة الحج والعمرة في السعودية أنها ستستقبل 20 ألف معتمر من داخل المملكة وخارجها، بداية من 10 أغسطس الجاري.

ونقلت صحيفة “عكاظ اونلاين” عن المتحدث باسم وزارة الحج والعمرة، المهندس هشام سعيد، قوله إن هؤلاء المعتمرين “يشكلون أولى الدفعات بعد انقضاء موسم الحج، مشيرا إلى رحلاتهم ستشمل زيارة المدينة المنورة.

وسيتم الحجز لأداء العمرة من خلال تطبيق “اعتمرنا”.

وأضاف أن قدوم المعتمرين من خارج المملكة متاح للقادمين من الدول التي لم يتم تعليق القدوم منها، ووفقا لما تقرره وزارة الصحة والهيئة العامة الطيران المدني”، مشيرا إلى” أنه ستتم زيادة أعداد المعتمرين تدريجيا في الفترات القادمة”.

وقلصت السعودية نهاية مايو الماضي عدد الدول المحظور القدوم منها بسبب فيروس كورونا المستجد إلى تسعة فقط.

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