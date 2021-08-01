الصحة العالمية: الاحترازات السابقة قادرة على وقف «دلتا»

■ طوكيو تسجل 4058 حالة إصابة جديدة

■ الصين تدرس إعطاء «جرعات تنشيطية»

جنيف ـ عواصم ـ «الخليج 365» ـ وكالات:

■■ قالت منظمة الصحة العالمية إن الاحترازات السابقة قادرة على وقف انتشار السلالة دلتا من فيروس كورونا (كوفيدـ19) منبهة إلى ضرورة التعامل مع دلتا بصفته “تحذيراً” يتطلب تكثيف الجهود للحؤول دون ظهور طفرات أكثر خطورة وذلك بعد أن تسببت بظهور موجات جديدة في دول عدة حول العالم، مؤكدة أن اللقاحات هي “الحلّ السحري الوحيد” ضد الفيروس.■ ■

وقال المسؤول عن حالات الطوارئ لدى المنظمة، الدكتور مايك راين، خلال مؤتمر صحافي في جنيف إن المتحور “دلتا هو بمثابة تحذير يخبرنا أن الفيروس يتطور، لكنه أيضاً بمثابة نداء للتحرك، للقيام بشئ ما قبل ظهور أشكال أكثر خطورة من المتحورات”. وعمد راين في الوقت ذاته الى التقليل من عواقب تفشي المتحور الجديد من الفيروس الذي أودى منذ بدء انتشاره في أواخر العام 2019، بحياة أكثر من 4 ملايين شخص حول العالم. وأوضح أنّ “الإجراءات ذاتها التي سبق وطبقناها ستوقف هذا الفيروس. ستوقف المتحور دلتا خصوصاً إذا أضفنا التطعيم” إليه، منبّهاً الى ضرورة أن “نعمل بجد لأن الفيروس بات أكثر ضراوة وأشدّ سرعة”، مع أهمية الإبقاء على تدابير الحماية الوقائية الفعالة.

ويمكن للمصاب بالمتحور دلتا أن ينقل العدوى إلى عدد أكبر من الناس، وفق راين، “ما لم نوقفها عبر الاستمرار في تطبيق تدابير تقلل من انتقاله، كالتباعد ووضع الكمامة وغسل اليدين، والتأكد من أننا لا نقضي وقتاً طويلاً مع عدد كبير من الأشخاص في أماكن سيئة التهوئة”. ولفت في الوقت ذاته الى أن الزيادة المذهلة في عدد الإصابات، مع ظهور أعراض خفيفة في أكثر الأحيان لدى أشخاص أخذوا اللقاح تولد شعورًا بالعجز.

يأتي ذلك فيما سجلت حكومة العاصمة اليابانية، طوكيو السبت 4058 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بزيادة بواقع 758 حالة عما تم تسجيله الجمعة، طبقا لما ذكرته صحيفة “جابان توداي” اليابانية.

وهذه المرة الأولى التي تسجل فيها طوكيو، التي تستضيف دورة الألعاب الأولمبية حصيلة إصابات تتجاوز حاجز الـ4000 حالة.