العراق: مقتل قيادي بداعش بتلال حمرين واعتقال 7 فـي كركوك

بغداد ـ وكالات: أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، مقتل قيادي في تنظيم داعش بتلال حمرين شمال شرقي العراق فيما اعتقلت الشرطة 7 من عناصر التنظيم في كركوك. وقال رسول، في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه “وبحسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، وبعملية نوعية، تمكن جهاز مُكافحة الإرهاب من قتل الإرهابي المُكنى (أبو سعد السمين)”.

كما أعلن جهاز الاستخبارات بوزارة الداخلية العراقية عن اعتقال 7 من عناصر الخلايا النائمة بتنظيم داعش الإرهابي في محافظة كركوك (250 كم شمالي بغداد).

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