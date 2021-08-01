الجيش اللبناني يؤكد البقاء موحدًا عصياً بوجه العواصف

بيروت ـ د.ب.أ: أكدت نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الدفاع ووزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، زينة عكر، أن لبنان يخوض اليوم “حرباً غير عسكرية”، مشيرة إلى أن “الجيش سيبقى موحدًا مع شعبه وأرضه، عصياً بوجه العواصف”.

وقالت عكر في كلمة في الذكرى الـ 76 لعيد الجيش الذي يحل في أول اغسطس من كل عام، :” لن نألوا جهداً في سبيل تأمين كل ما يلزم من مقومات الحياة والصمود والتي تليق بتضحياتكم وإرادتكم الصلبة، كونوا دائماً على قدر آمال اللبنانيين وأمضوا إلى الأمام بخطى واثقة وأبقوا العين الساهرة على لبنان وأهله”.

وأضافت: “ نخوض اليوم حرباً غير عسكرية، لكننا بفضل الجيش ورغم الوضع المتأزم والذي يطال العسكري وعائلته في معيشتهم، نعلم أنه لن ينزلق الى أي مكان قد يسيء إلى سمعة المؤسسة العسكرية، وسيبقى يقوم بواجباته في حماية الشعب اللبناني الذي هو جزء منه”.

وتابعت :” رغم تداعيات وباء كورونا والأزمة الإقتصادية التي تطال الجيش في الصميم، نراه يتحمل المشقات ويقوم بمهامه على أكمل وجه بكل فخر وعزيمة، لأن الواجب الوطني يدعوه للدفاع عن لبنان وأرضه وشعبه”.

ورأت أن هذه الأزمة لن تنال “من معنويات الجيش التي لا تزال عالية، وسيبقى الضمانة وعليه الاتكال في أي مواجهة ومن أي نوع كانت، فوطننا يحتاج الى سواعدكم من أجل الحفاظ على السيادة والاستقرار الداخلي ووقف أي إعتداء قد يطاله”.

يذكر أن لبنان يحتفل في أول أغسطس من كل عام بعيد الجيش الذي جرى انشاء نواته الأولى عام 1945.