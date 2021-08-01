الصحة الايرانية تدعو الى اغلاق البلاد لاسبوعين لمواجهة كورونا

وتتصاعد الإصابات والوفيات اليومية بفيروس كورونا، في إيران، حيث تشهد البلاد موجة خامسة وصفها نمكي بـ"المدمرة".

وقال وزير الصحة في رسالته التي نشرتها وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا"، والموجهة إلى خامنئي: "نطالب بالموافقة على إغلاق جدي لمدة أسبوعين واستخدام القوات العسكرية وقوات إنفاذ القانون لمواجهة الأشخاص الذين ينتهكون البروتوكولات الصحية لمواجهة كورونا".



وخلال الـ24 ساعة الماضية، أعلنت إيران عن تسجيل 366 حالة وفاة بفيروس كورونا، مع تسجيل 32 ألفا و511 حالة إصابة، وبذلك يرتفع عدد الوفيات في إيران إلى قرابة 91 ألف شخص، فيما بلغ عدد الإصابات الإجمالي 3 ملايين و900 ألف شخص منذ ظهور فيروس كورونا في البلاد، أواخر شباط العام الماضي.