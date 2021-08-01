انت الان تتابع خبر كورونا عالمياً.. قلق من 'دلتا' وارتفاع جديد بالإصابات والوفيات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكشفت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي، ارتفاع عدد الإصابات إلى 198 مليوناً و561 ألفاً و249 إصابة، الأحد. وارتفع عدد الوفيات إلى 4 ملايين و233 ألفا و121 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 179 مليونا و291 ألفا و571 حالة.



وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في كانون الأول 2019. وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في كانون الأول 2019. وقالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الأحد، إن بر الصين الرئيسي سجل 75 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا ارتفاعا من 55 إصابة في اليوم السابق مشيرة إلى أن العدد الجديد يشمل حالات إصابة محلية في 8 أقاليم.