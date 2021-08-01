انت الان تتابع خبر التعليم العالي تصدر 10 قرارات مهمة (وثائق) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، عن 10 قرارات مهمة.