اخبار العالم

التعليم العالي تصدر 10 قرارات مهمة (وثائق)

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

انت الان تتابع خبر التعليم العالي تصدر 10 قرارات مهمة (وثائق) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، عن 10 قرارات مهمة.
وقال الوزارة في وثائق حصلت عليها الخليج 365، إنه "نظراً لانتهاء السنة الدراسية 2020 / 2021، وانسجاما مع توجيها الوزارة في مواكبة الظروف التي تستجد أو تستدعي اتخاذ القرارات لغرض منح فرصة أكثر لمجالس الكليات في معالجة نتائج الطلبة بالشكل الذي يضمن رصانة العملية التعليمية لاسيما في ظل الظروف الاستثنائية للسنة الدراسية الحالية المتمثلة بجائحة ، حصلت موافقة الوزير على اعتماد عدة معالجات".

في ما يلي نص الوثائق المتضمنة المعالجات الوزارية:
ExtImage-6693787-1627952896.png
ExtImage-6573130-1969383552.png
الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا