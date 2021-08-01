انت الان تتابع خبر المالية تعلن تبني خطط وبرامج محفزة للاقتصاد الوطني والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلن وزير المالية، علي علاوي، اليوم الأحد، عن تبني الوزارة مجموعة من الخطط والبرامج المحفزة للاقتصاد الوطني.