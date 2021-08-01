انت الان تتابع خبر تركيا تحييد عدد من عناصر حزب العمال الكردستاني شمال العراق والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأحد، عن تحييد 7 عناصر من حزب "العمال الكردستاني" شمالي العراق.
وقالت الوزارة في تغريدة عبر "تويتر" إنه "جرى تحييد 7 من عناصر الحزب في مواقع متفرقة ضمن مناطق عملية "المخلب".
وفي 23 نيسان الماضي أطلقت تركيا عمليتي "مخلب البرق" و"مخلب الصاعقة" بشكل متزامن ضد حزب "العمال الكردستاني" في مناطق "متينا" و"أفشين-باسيان" شمالي العراق.
وفي 23 نيسان الماضي أطلقت تركيا عمليتي "مخلب البرق" و"مخلب الصاعقة" بشكل متزامن ضد حزب "العمال الكردستاني" في مناطق "متينا" و"أفشين-باسيان" شمالي العراق.