تركيا تحييد عدد من عناصر حزب العمال الكردستاني شمال العراق

وقالت الوزارة في تغريدة عبر "تويتر" إنه "جرى تحييد 7 من عناصر الحزب في مواقع متفرقة ضمن مناطق عملية "المخلب".

وفي 23 نيسان الماضي أطلقت تركيا عمليتي "مخلب البرق" و"مخلب الصاعقة" بشكل متزامن ضد حزب "العمال الكردستاني" في مناطق "متينا" و"أفشين-باسيان" شمالي العراق.

