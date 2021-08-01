الرئيس التونسي يحذر الإخوان من التوظيف السياسي لملف الهجرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حذر الرئيس التونسي من محاولات التوظيف السياسي لملف الهجرة غير الشرعية في "الظرف الدقيق من تاريخ البلاد".

وتأتي تصريحات سعيد على ما يبدو ردا على زعيم حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي.

وكان الغنوشي وهو رئيس البرلمان المعلق عمله، قد قال في تصريحات لصحيفة "كورياري دلا سيرا" الإيطالية: "إذا لم تساعدونا على إعادة فتح البرلمان فإن إيطاليا تستغرق بالمهاجرين"

وجدد الرئيس التونسي موقف بلاده الداعي إلى معالجة شاملة ومتضامنة لمسألة الهجرة غير النظامية والتصدي لشبكات الاتجار بالبشر وتهريبهم.

وأضاف أيضا قائلا "انتهى دور كل من قايض الناس في صحتهم للوصول إلى مآرب سياسة".

وجاءت رد سعيد على الغنوشي، خلال تسلم بلاده اليوم الأحد، مليون و500 ألف جرعة من التلاقيح ضد فيروس كوفيد-19 من قبل إيطاليا ، وذلك بحضور لورانزو فانارا، سفير إيطاليا بتونس.

وأكد على أهمية هذا الدعم التضامني من إيطاليا والذي يعطي دفعا جديدا لعلاقات الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين، ويرسخ قيم التآزر والتعاضد بين الشعبين التونسي والايطالي.



والأسبوع الماضي استجاب الرئيس التونسي لدعوات تطالب بإقصاء تنظيم الإخوان عن الحكم وقرر تجميد عمل البرلمان الذي هيمنت عليه الجماعة، وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي.