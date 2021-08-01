شكرا لقرائتكم حبال غسيل دلت الأميركيين أيضا على حيث قتلوا بن لادن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بين ما دل CIA الأميركية على البيت الذي كان يقيم فيه زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، وقتله فيه بغارة شنتها عليه "قوة خاصة" فجر 2 مايو 2011 بمدينة "أبوت أباد" في الشمال الشرقي الباكستاني، هي حبال كانت زوجاته تنشر عليها الغسيل، وفق كتاب جديد ألفه الأميركي Peter Bergen من 416 صفحة، ويبدأ بيعه الثلاثاء في الولايات المتحدة وخارجها، ولخصت صحيفة "نيويورك بوست" الأميركية أمس أهم ما فيه.

مادة اعلانية

يذكر مؤلف كتاب "صعود وسقوط أسامة بن لادن" أن زعيم "القاعدة" طلب من حارسه الشخصي إبراهيم عبد الحميد، بناء منزل كبير يكفي في "أبوت أباد" لإقامة أفراد أسرته وبعض مساعديه، بعد أن اطمأن إلى أن جحيم المطاردات الأميركي لم يعد يستهدفه كما في السابق، على حد ما طالعته "العربية.نت" بتقرير الصحيفة عن الكتاب، ففعل الحارس وانتهى في 2005 من بنائه، وفي قسم ملحق بالبيت، أقام ابراهيم وشقيقه مع أفراد أسرتيهما، وهو الذي يظهر في فيديو قبل هدمه فيما بعد.

إلا أن أجهزة الأمن الباكستانية علمت بوجود ابراهيم في المدينة، فظلت تبحث عنه، إلى أن عثروا عليه يقود في 2010 سيارته، فتتبعوه وتعرفوا إلى البيت الذي يقيم فيه، وبدأوا بمراقبته وجمع المعلومات عنه وعن البيت الذي وجدوه محاطا بسور ارتفاعه 5.5 أمتار، وتعلوه أسلاك، من دون معرفتهم أن بن لادن يقيم فيه مع زوجاته الثلاث و8 من أبنائه، إضافة إلى 4 أحفاد، إلا أن صدى ما علموا به عن حارس بن لادن الشخصي، وصل إلى "سي.آي.إيه" فبدأت تراقب البيت أيضا.

وكان يتمشى في فناء البيت ليلا

وأكثر ما لفت انتباه عملاء وكالة الاستخبارات الأميركية، عدم وجود أي خط هاتفي، ولا حتى اشتراك بالإنترنت لمجمع سكني ضخم، يبدو أن مالكه من الأثرياء ويقيم فيه عدد كبير من الأشخاص. مع ذلك فنوافذه قليلة وشرفته العلوية محاطة بجدران عالية من كل جانب، وهي التي اتضح فيما بعد أنها كانت لبن لادن وحده، ثم علموا بمهم آخر، وهو أن سكان البيت لا يلقون نفاياتهم في القمامة كما يفعل بقية الجيران، بل اعتادوا على حرقها.

المؤلف وكتابه المكون من 416 صفحة

أما الثياب التي يتم نشرها على حبال لتجف، فأكدت كمياتها لعملاء الاستخبارات بأنها لعدد كبير من الأشخاص، فيما أكدت نوعيتها أن بعضها لنساء ورجال بالغين، إضافة إلى 9 أطفال، وهو ما أعاد الذاكرة إلى أسلوب حياة بن لادن في أفغانستان سابقا، لذلك استنتجت CIA أن المقيم في البيت ليس إلا زعيم "القاعدة" وزوجاته، خصوصا أن بعض عملائها كان يرون من شقة استأجروها مقابل البيت رجلا بطوله يظهر عبر مناظير الرؤية وهو يتمشى في فنائه ليلا معظم الأحيان، ولم يروه يخرج منه ولو مرة على الأقل، فشنوا الغارة عليه طوال 40 دقيقة وقتلوه.

الجدير ذكره أن بيتر بيرغن، مؤلف الكتاب، هو أستاذ في جامعة ولاية أريزونا، ومحلل الأمن القومي لشبكة CNN التلفزيونية الأميركية، وسبق أن أدلى بشهادته أمام لجان الكونغرس 18 مرة حول قضايا الأمن القومي الأميركي، ووفقا لما قرأت "العربية.نت" بسيرته الوارد فيها أيضا أنه تقلد مناصب تعليمية بجامعتي هارفارد وجونز هوبكنز، وأنه ألف 8 كتب، منها 3 من الأكثر مبيعا في الولايات المتحدة، إضافة إلى 4 اعتبروها من أفضل الكتب الواقعية.