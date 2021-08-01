زراعة الوادي الجديد: بدء اختبارات حفظ القرآن الكريم لأبناء موظفي المديرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، عن بدء فعاليات مسابقة حفظ القرآن الكريم لأبناء العاملين بالمديرية وذلك بناءًا على توجيهات اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد بعمل اختبارات لحفظة القرآن الكريم لأبناء العاملين بالمصالح الحكومية وتحت رعاية الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد.

وقال الدكتور مجد المرسى، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، في بيان له، اليوم الأحد، إن الاختبارات تجرى في ديوان المديرية بالتنسيق مع مديرية الأوقاف، وبحضور المهندس محمد كامل، وكيل المديرية والمهندس سيد مدني، مدير الادارة الزراعية بالداخلة وأئمة من مديرية الأوقاف، حيث جرى الانتهاء من عقد الاختبارات في مركزي الداخلة والخارجة وجارى استكمالها في باقي مراكز المحافظة.