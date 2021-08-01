الشرطة الفرنسية تستخدم الغاز المسيل للدموع خلال احتجاجات وسط باريس

اسماعيل عبد الحي -

استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع في مظاهرة ضد الإجراءات التقييدية لمنع تفشي وباء كورونا في وسط باريس، وفق ما أفاد مراسل "نوفوستي" من مكان الحدث.

خرجت عدة مظاهرات، اليوم السبت، في باريس احتجاجا على الإجراءات التقييدية لمنع تفشي وباء كورونا.

في إحدى التجمعات، التي بدأت في محطة مترو "فيلا" واتجهت نحو ساحة الباستيل، استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع بعد أن بدأ الحشد في استفزاز ضباط إنفاذ القانون. حيث بدأ المتظاهرون بالهتاف "الحرية!"، وإلقاء الزجاجات على الشرطة.