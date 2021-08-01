أكثر "فتكا"... منظمة الصحّة العالميّة تحذّر من سلالات جديدة لكورونا

اسماعيل عبد الحي - قالت منظمة الصحة العالمية أمس الجمعة، إن نسخة "دلتا" من فيروس "سارس كوف 2" المسبب لفيروس كورونا، هي تحذير للعالم من أجل التحرك لقمع الوباء بسرعة قبل أن يتحول مرة أخرى إلى شيء أسوأ.

وأكتشف المتغير شديد العدوى لأول مرة في الهند، وقالت منظمة الصحة العالمية، إنه ظهر الآن في 132 منطقة، وهو مسؤول جزئيا عن زيادة بنسبة 80% في وفيات فيروس كورونا في إفريقيا خلال الأسابيع الأربعة الماضية.

وقال مايكل رايان، مدير الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية في مؤتمر صحفي، "دلتا هي تحذير من أن الفيروس يتطور، ولكنه أيضا دعوة للعمل نحتاج إلى التحرك الآن قبل ظهور متغيرات أكثر خطورة".

وقال رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس "ظهرت حتى الآن أربعة أنواع مثيرة للقلق – وسيظل هناك المزيد طالما إستمر الفيروس في الإنتشار".

وأضاف "نفس الإجراءات التي طبقناها من قبل ستوقف هذا الفيروس، لا سيما التباعد الجسدي وإرتداء الأقنعة ونظافة اليدين وتجنب البقاء فترة طويلة داخل الأماكن المزدحمة سيئة التهوية".

وتابع بالقول "لقد أصبح الفيروس أكثر فاعلية وأصبح أسرع ولا تزال خطة اللعب كما هي، لكننا بحاجة إلى تنفيذ خطة لعبتنا وتنفيذها بشكل أكثر كفاءة وفعالية بكثير مما فعلناه من قبل".

الأناضول