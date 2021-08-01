فاوتشي: اللقاحات مازالت فعالة ضد «كورونا» رغم تسجيل إصابات بين الملقَّحين

ابوظبي - سيف اليزيد - قال كبير المستشارين الطبيين بالبيت الأبيض انتوني فاوتشي: إن اللقاحات ضد فيروس كورونا مازالت فعالة للغاية، على الرغم من التقارير التي تفيد بحدوث إصابات بالفيروس بين الحاصلين على جرعتي اللقاح.

وقال فاوتشي في حوار مع شبكة سي بي اس: «احتمالية الإصابة بصورة خطيرة بسبب الفيروس منخفضة للغاية».

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن فاوتشي قال في الحوار: «من المحتمل بصورة أكبر أن تصاب بالفيروس، ولكن لن تظهر عليك أعراض أو ستكون أعراض خفيفة، وبذلك يكون اللقاح قد أدى مهمته».

وتأتي تصريحات فاوتشي بعد أسبوع من الغموض والقلق واتهامات لإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بارتكاب أخطاء، وذلك على خلفية تسارع تفشي فيروس كورونا بسبب سلالة دلتا.

وقد ارتفعت حالات الإصابة بواقع خمسة أضعاف مقارنة بالشهر الماضي، حيث سجلت ولاية مثل فلوريدا إصابات قياسية. كما ترتفع نسب الدخول للمستشفيات والوفيات على مستوى وطني، ولكن ليس بنفس المستوى الذي كانت عليه في ذروة الجائحة سابقا.

وكان مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها قد عدل الأسبوع الماضي من موقفه، وقال إنه يتعين على الملقحين العودة لارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة حيث تزداد فرص الإصابة بالفيروس. كما أثارت بيانات المركز تساؤلات حول الحماية التي تقدمها اللقاحات، على الرغم من أنها مازالت فعالة للغاية في منع تدهور حالات الإصابة بفيروس كورونا والوفاة.

وقال المركز إن من بين 163 مليون شخص تم تطعيمهم بصورة كاملة في أميركا، تم نقل 6239 شخصا للمستشفى، وتوفي 1263 شخصا. ويشار إلى أن ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس يشير إلى أن الملقحين يصابون بالفيروس مثل غير الملقحين، مما يشير إلى أنهم يمكنهم نشر الفيروس بصورة أسهل مما كان يعتقد في السابق.

وقال فاوتشي: إن هذا «المبدأ الأساسي» الذي استند عليه المركز لتعديل توصياته بشأن ارتداء الكمامات. وأضاف: «عندما تكون في مكان عام مغلق، يجب أن ترتدي الكمامة». وأشار إلى أنه من المهم أن يتلقى الأشخاص اللقاح لوقف تفشي الفيروس.