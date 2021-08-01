البرلمان العربي للطفل ينتخب رئيسه ونوابه

ابوظبي - سيف اليزيد - شهدت الجلسة الثانية للبرلمان العربي للطفل، التي عقدت مساء أمس افتراضياً بمشاركة 62 طفلاً وطفلة من أعضاء البرلمان مثلوا 17 دولة عربية، انتخاب رئيس البرلمان لدورته الثانية.. وفازت به الطفلة رتاج العباسي من مملكة البحرين بـ52 بالمائة من الأصوات بمجموع 31 صوتاً، فيما فاز بمنصب النائب الأول لرئيس البرلمان التونسي كاظم بن علي الشهباني وحصد 58 بالمائة من نسبة الأصوات بمجموع 35 صوتاً، وفازت بمنصب نائب الرئيس الثاني الكويتية غلا عبدالله المطيري بعد الإعادة في الجولة الثانية، بإحرازها 57 بالمائة من نسبة المصوتين بمجموع 35 صوتاً.

كما جرى انتخاب لجنة حقوق الطفل والتي تشكلت من 15 عضواً وانتخاب لجنة الأنشطة والفعاليات. وقال أيمن عثمان الباروت، الأمين العام للبرلمان العربي للطفل في افتتاحه للجلسة قبيل إجراء الانتخابات: «من دولة الإمارات العربية المتحدة ومن إمارة الشارقة المقر الدائم للبرلمان العربي للطفل، سيتم انتخاب رئيس البرلمان العربي للطفل ونائبيه الأول والثاني عن طريق برنامج انتخاب إلكتروني تم تصميمه خصيصاً للبرلمان العربي للطفل، وإننا إذ نعتز بهذا الإنجاز المتميز الذي تمت فيه مراعاة جميع معايير النزاهة والشفافية».