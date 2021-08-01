مصر.. مقتل 89 إرهابياً شديدي الخطورة خلال الفترة الماضية

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شعبان بلال (القاهرة)

أعلن بيان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية، اليوم الأحد، مقتل 89 إرهابياً بشمال سيناء خلال الفترة الماضية، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لملاحقة ودحر العناصر الإرهابية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية لمصر.

وذكر البيان أنه خلال الفترة السابقة نجح أبطال القوات المسلحة في توجيه ضربات متلاحقة للعناصر الإرهابية وتنفيذ عدد من العمليات النوعية أسفرت عن مقتل عدد 89 فرداً تكفيرياً شديد الخطورة بمناطق العمليات بشمال سيناء.

وأضاف أنه تم ضبط عدد (73) بندقية آلية و(140) خزنة وعدد (5606) طلقة متعددة الأعيرة، وعدد (34) جهازاً لاسلكياً وطائرة درون مجهزة بكاميرا للتصوير وجهاز رؤية ليلية، بالإضافة إلى جهاز كمبيوتر محمول وعدد من الهواتف المحمولة ومجموعة من المبالغ المالية.

وأكد بيان القوات المسلحة المصرية أنه تم اكتشاف وتدمير عدد (404) عبوات ناسفة على المحاور والطرق الرئيسية وعدد (4) أحزمة ناسفة، فضلاً عن اكتشاف وتدمير عدد (59) دراجة بخارية تستخدمها العناصر التكفيرية، وتدمير عدد (52) عربة تستخدمها العناصر التكفيرية في تنفيذ عملياتها الإرهابية.

ونجحت قوات حرس الحدود المصرية، بالتعاون مع عناصر المهندسين العسكريين، في اكتشاف وتدمير عدد (13) فتحة نفق تستخدمها العناصر الإرهابية في التسلل لشمال سيناء.

وفي إطار تشديد الإجراءات الأمنية على الاتجاه الاستراتيجي الغربي لمصر، نجحت القوات الجوية المصرية بالتنسيق مع قوات حرس الحدود في توجيه ضربات استباقية للعناصر الإرهابية، وذلك من خلال رصد واستهداف وتدمير عدد (200) عربة دفع رباعي، بعضها محمل بالأسلحة والذخائر، أثناء محاولتها اختراق المناطق الممنوعة على الحدود الغربية والجنوبية للبلاد.

ويأتي ذلك بالتزامن مع قيام القوات البحرية المصرية بتكثيف أعمالها القتالية وحماية الأهداف الاستراتيجية وتأمين المصالح الاقتصادية المصرية، وتنفيذ أعمال البحث والإنقاذ في البحرين الأحمر والمتوسط، بالإضافة إلى تنفيذ حملة مكبرة للقضاء على الزراعات المخدرة بجنوب سيناء، نتج عنها القضاء على (842) مزرعة بانجو ونبات الهيدرو المخدر، و(1114) مزرعة لنبات الخشخاش.

وذكرت القوات المسلحة المصرية أنه نتيجة للأعمال القتالية الباسلة لقواتنا المسلحة بمناطق العمليات، نال شرف الاستشهاد والإصابة عدد (8) من أبطال القوات المسلحة.