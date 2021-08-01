ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في أفغانستان إلى 113 قتيلاً

ابوظبي - سيف اليزيد - ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات هذا الأسبوع في إقليم نورستان شرقي أفغانستان إلى 113 قتيلاً، مع استمرار عمليات الإنقاذ، حسبما أفاد مسؤول في وكالة مكافحة الكوارث اليوم الأحد.

وقال المتحدث باسم الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث، عبد السميع زربي، إن 34 قرويا آخرين أصيبوا بجروح جراء

هطول أمطار غزيرة على منطقة كامديش منتصف الأسبوع الماضي.

وقال إن 173 منزلا تضرر "جزئيا أو كليا"، ما أثر على 300 أسرة. وأضاف زربي أن فرق الإنقاذ لا تزال تعمل حتى اليوم الأحد، وأن الأرقام أولية وقابلة للتغيير.

وفي البداية ، قدر المسؤولون عدد القتلى والجرحى بما لا يقل عن 100 شخص. كما دمرت الفيضانات جسرا رئيسيا في المنطقة، وفقا لهيئة إدارة الكوارث.

وتحدث الفيضانات الموسمية في أنحاء أفغانستان، ما يؤدي إلى الإضرار بالمنازل والأراضي الزراعية والبنية التحتية العامة.