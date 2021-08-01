مصر تتابع باهتمام تطورات الأحداث في تونس وتدعو إلى تجنب العنف

ابوظبي - سيف اليزيد - شعبان بلال (القاهرة)



أكدت مصر، اليوم الأحد، أنها تتابع باهتمام تطورات الأحداث فى الجمهورية التونسية، معربة عن تضامنها الكامل مع الشعب التونسي الشقيق وتطلعاته المشروعة، وثقتها في حكمة وقدرة الرئاسة التونسية على العبور بالبلاد من هذه الأزمة في أقرب وقت.



وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ، في بيان رسمي، ضرورة تجنب التصعيد والامتناع عن العنف ضد مؤسسات الدولة بما يحفظ مصالح الشعب التونسي الشقيق وأمنه ومقدراته.



وأشادت الخارجية المصرية بدور المؤسسات الوطنية للدولة التونسية في حفظ أمن واستقرار البلاد، معربة عن تطلعها لتجاوز الأشقاء التونسيين لكافة التحديات والانطلاق نحو بناء مستقبل أفضل.









